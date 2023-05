Un incidente stradale è avvenuto alle porte del capoluogo pontino, tra via Litoranea e la Casilina. Una microcar con due giovani a bordo, due minori, residenti a Latina, per cause in fase di ricostruzione è finita contro un palo della luce. L'impatto è stato molto violento e l'incidente stradale è avvenuto ieri pomeriggio. Subito è scattato l'allarme alla sala operativa del 118, fortunatamente i due giovani a bordo della vettura non hanno riportato gravi ferite. La dinamica dell'incidente è in fase di ricostruzione da parte degli agenti della Polizia Locale di Latina che sono rimasti a lungo sul luogo del sinistro e hanno eseguito un accurato sopralluogo per accertare l'esatto punto dove si è verificato la collisione. Si è trattato di un incidente stradale autonomo, senza il coinvolgimento di altri veicoli.