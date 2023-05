Tentativo di rapina in centro a Latina stamattina intorno alle 11.30 nell'ufficio postale centrale di piazzale dei Bonificatori. In circostanze ancora al vaglio di Carabinieri e Polizia Postale, un uomo incappucciato armato di pistola ha cercato di mettere a segno una rapina, puntando l'arma contro alcuni dei cassieri. Il bandito non sarebbe riuscito a farsi consegnare denaro, costretto a fuggire inseguito da alcuni clienti riuscendo a dileguarsi.

È stato anche necessario l'intervento di un ambulanza per prestare le cure ad una dipendente dell'Ufficio, che ha accusato un malore. Le pattuglie di Carabinieri e Polizia hanno perlustrato a lungo le vie di fuga a caccia del rapinatore.