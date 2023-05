Ha detto che la minore era consenziente durante il rapporto sessuale. E' questa la versione dei fatti offerta da Dragos Marcu il romeno di 31 anni, arrestato dalla Polizia e ritenuto il presunto responsabile del reato di violenza sessuale su una 16enne. Il gravissimo episodio era avvenuto lo scorso 3 maggio e domenica il presunto responsabile era stato arrestato dalla Polizia al termine di una operazione nelle campagne tra Latina Scalo e Sermoneta. Davanti al giudice Mario La Rosa e assistito dall'avvocato Adriana Anzeloni, l'uomo ha risposto alle domande del magistrato spiegando che con i due ragazzi aveva anche consumato sostanze stupefacenti. Al termine dell'audizione il giudice ha emesso una ordinanza di custodia cautelare in carcere per la personalità dell'indagato e anche per la gravità del fatto. Il 31enne resta in carcere.