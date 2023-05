Una lite, l'ennesima esplosa per futili motivi, scatena l'aggressione da parte di tre ragazze nei confronti di una coetanea.

L'epilogo di un atteggiamento di ostilità che - sembra - proseguiva ormai da qualche tempo, l'episodio di violenza avvenuto lunedì scorso all'uscita di scuola in via Carroceto.

La vittima è una ragazza di 14 anni che frequenta l'Istituto Superiore "Antonio Meucci" ad Aprilia. Stando ai primi riscontro all'esito di una lite legata a futili motivi, tre ragazze che frequentano l'istituto hanno aggredito una compagna di scuola. Qualche parola di troppo, poi le tre avrebbero preso di mira la coetanea colpendola ripetutamente, tanto che la stessa è dovuta ricorrere alle cure mediche presso il pronto soccorso della Casa di Cure "Città di Aprilia".

Dopo la visita medica, la giovane è stata dimessa con sette giorni di prognosi, avendo riportato solo qualche contusione, ma al di là delle conseguenze immediate l'episodio inquietante ha spinto i genitori della giovane a sporgere denuncia nei confronti delle tre ragazze.

Anche l'istituto scolastico coordinato dalla dirigente scolastica Laura De Angelis ha immediatamente provveduto a segnalare l'episodio alle forze dell'ordine perché si possa fare chiarezza sull'accaduto. Sul caso indagano i carabinieri del Reparto Territoriale di Aprilia, chiamati a far luce sull'episodio che si è verificato lunedì scorsi.