Il gip Castriota era in carcere a Rebibbia dallo scorso 20 aprile nell'ambito dell'inchiesta sullo scandalo degli affidamenti degli incarichi. L'indagine era stata condotta dal pm Gennaro Iannarone e coordinata dal Procuratore di Perugia Raffaele Cantone e dalla Guardia di Finanza. Il collegio difensivo che ha impugnato l'ordinanza cautelare è composto dagli avvocati Leone e Paolo Zeppieri, Gianluca Tognozzi e Giuseppe Valentini.

