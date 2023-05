Come se non bastasse il problema delle lunghe attese per lasciare i pazienti trasportati in pronto soccorso - in assenza di barelle libere e posti letto al completo - ogni giorno gli operatori del pronto intervento sanitario sono alle prese anche con la sosta selvaggia che non risparmia i parcheggi riservati nel complesso dell'ospedale Santa Maria Goretti di Latina.

Nel piazzale antistante all'ingresso del pronto soccorso infatti quotidianamente vengono lasciate vetture in sosta vietata o persino in doppia fila, come successo anche oggi, o peggio negli stalli riservati proprio ai mezzi di soccorso: in questo contesto, troppo spesso non c'è posto per le ambulanze, costrette a fermarsi anche lungo le rampe d'accesso al triage, specie nei giorni e negli orari di maggiore afflusso quando i mezzi di soccorso restano in attesa anche per lunghe ore, perché i pazienti trasportati non trovano posti liberi all'interno del nosocomio e continuano a occupare le barelle delle ambulanze, tenendole bloccate. Una questione di inciviltà che dovrebbe essere perseguita quotidianamente.