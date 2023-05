All'interno dell'Asl di Latina è emersa una criticità che interessa il trasporto di medicinali e in particolare quelli a base di stupefacenti, principalmente metadone, che dal capoluogo vengono distribuiti in tutta la provincia ai diversi Serd dislocati nelle città che fanno parte dello stesso distretto sanitario. I farmaci infatti vengono spediti e consegnati utilizzando gli stessi mezzi destinati al trasporto di organi e sangue guidati da normali autisti, ma senza l'impiego delle guardie giurate per la scorta armata contemplata persino dal capitolato che regola l'appalto con cui è stato individuato l'istituto privato di vigilanza che fornisce gli operatori della sicurezza all'interno dell'azienda sanitaria locale. Una svista che costituisce un rischio evidente, prima di tutto per gli stessi trasportatori, tenendo conto dell'appetibilità di certi prodotti tra la microcriminalità.