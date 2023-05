Incendio ad Aprilia su via Nettunense. Nella notte, intorno all'una, un'azienda di materiale elettronico è stata parzialmente distrutta dalle fiamme. Prontono l'intervento dei vigili del fuoco che iniziavano le operazioni di spegnimento valse a contenere le fiamme che stavano interessando un area di circa 300mq. In supporto anche l'autoscala e autobotte provenienti da Latina. Successivamente, in collaborazione con le forze dell'ordine, si effettuava un accurato controllo dei luoghi per stabilire le cause che, al momento, sono in fase di accertamento. Non si registrano persone coinvolte. L'intervento è durato per oltre otto ore.