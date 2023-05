Il cimitero di Cisterna di Latina domattina rimarrà chiuso al pubblico, fino alle ore 14 o comunque fino al termine dell'intervento di bonifica dall'ordigno bellico rinvenuto nella giornata di ieri. La Prefettura di Latina, infatti, ha comunicato che domattina è previsto l'intervento degli artificieri del 21esimo Reggimento Genio Guastatori di Caserta per la rimozione del proiettile da mortaio inesploso trovato nel cimitero di Cisterna. L'ordigno è riaffiorato durante i lavori di scavo che il Comune stava effettuando per la riparazione di una perdita dalla condotta idrica, a poca profondità dalla pavimentazione in asfalto, in una zona centrale del cimitero. Immediatamente è stato allertato il Comando di Polizia Locale e interdetta l'area al pubblico. Contemporaneamente è stata informata la Prefettura di Latina che ha richiesto l'intervento degli artificieri. Come è noto, durante la Seconda guerra mondiale, la città e l'area circostante di Cisterna è stata al oggetto di numerosi scontri armati tra le forze nemiche tedesche e quelle alleate anglo-americane sbarcate ad Anzio per la liberazione di Roma e d'Italia. Scontri violentissimi i cui segni a distanza di quasi 80 anni sono ancora presenti e potenzialmente pericolosi.