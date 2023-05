Condanna a tre anni di reclusione per G.C., queste le sue iniziali, residente ad Aprilia, a fronte di una richiesta di condanna di sei anni per maltrattamenti in famiglia e lesioni ed estorsione. Per quest'ultimo reato l'imputato, difeso dall'avvocato Massimo Frisetti, è stato assolto. Ieri in aula si è svolto il processo davanti al giudice per l'udienza preliminare Mario La Rosa, l'imputato ha scelto di essere giudicato con il rito abbreviato, un giudizio previsto dal codice che prevede la riduzione di un terzo della pena. Davanti al pubblico ministero Giuseppe Miliano si è svolta la discussione e al termine della sua requisitoria, l'accusa ha ricostruito i fatti e ha tirato le somme dell'indagine. Alla fine ha chiesto la condanna nei confronti dell'uomo, mentre la difesa ha cercato di scardinare le accuse. I fatti contestati erano avvenuti il primo gennaio del 2023 quando l'imputato era stato arrestato dopo l'ultimo episodio. Ieri in aula la difesa ha chiesto la sostituzione della misura e il giudice tra pochi giorni deciderà. Scontato che una volta che saranno depositate le motivazioni della sentenza e cioè tra 60 giorni, la difesa presenterà ricorso in Appello. A quanto pare il clima ingenerato dall'imputato tra le mura domestiche era di grande tensione. Anche questa condanna testimonia quanto siano in aumento i reati cosidetti di natura domestica e in particolare i maltrattamenti in famiglia. Non soltanto mogli o compagne sono le vittime di violenze di natura fisica e psicologica ma i genitori. Al centro di ricatti in questo caso ci sono quasi sempre questioni legate al denaro.