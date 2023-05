Allarme veleno a Casalazzara, qualche criminale ha ucciso alcuni gatti di una colonia felina del posto. La denuncia arriva dai volontari del Noetaa - Nucleo Operativo Ente Tutela Animali Ambiente che hanno pubblicato questo post: "Attenzione!!! Qualche 'bella persona ha messo un esca avvelenata con lumachicida, ai gatti di una colonia felina riconosciuta in Via Bormida Loc. Casalazzara nel Comune di Aprilia, di cui è referente la Guardia Zoofila Noetaa -Latina, Arini Simona. Tre gatti sono morti e due sono ricoverati in gravissime condizioni. Abbiamo denunciato la cosa al Servizio Veterinario della competente ASL che provvederà a trasferire i corpi dei gatti all'istituto zooprofilattico. Abbiamo anche denunciato (per ora contro ignoti), l'accaduto alla Polizia Locale di Aprilia per il reato di uccisione di animali di cui all'art.544 bis del codice penale. Collaboreremo nelle indagini per cercare di individuare il o i responsabili".