Scene da film nel pomeriggio di oggi in pieno centro a Latina per il fermo di un uomo che ha consumato una rapina all'interno del negozio di abbigliamento Susi di viale XXI Aprile. Sotto gli occhi dei clienti in fila, il bandito ha fatto il giro della cassa e si è avvicinato a una commessa puntandole qualcosa a un fianco: probabilmente non si trattava di un arma perché non ne sono state trovate addosso al soggetto, ma il solo sospetto è bastato per intimorire la donna e costringerla a consegnare nelle sue mani i contanti conservati nel registratore di cassa, una somma esigua in realtà perché il negozio aveva aperto da mezz'ora circa. Una volta arraffate le banconote, il soggetto ha compiuto qualche passo per allontanarsi dalla cassa, poi si è messo a correre per guadagnare la fuga su via Umberto I in direzione del centro. Quella reazione improvvisa ha destato l'attenzione dei clienti che fino a quel momento non si erano resi conto di ciò che era successo, alcuni dei quali, compresa una donna, si sono lanciati all'inseguimento del fuggitivo intuendo che avesse compiuto un illecito. Le loro urla hanno poi richiamato l'attenzione di alcuni passanti che si trovavano sulla via di fuga del bandito e lo hanno bloccato, atterrandolo. Nel frattempo era stato allertato il 112 e nel giro di pochi istanti sono intervenuti anche i poliziotti della Squadra Volante che hanno portato il soggetto in Questura: la sua posizione è ora al vaglio degli inquirenti.