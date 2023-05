È servito l'intervento della forza pubblica per fermare una giovane donna che ieri mattina ha seminato il panico in centro, con atteggiamenti violenti e provocatori. Trovata in condizione di evidente alterazione, dovuta probabilmente al consumo di alcol, la ragazza è stata bloccata dai Carabinieri della Sezione Radiomobile e dagli agenti della Polizia Locale: in stato di agitazione anche in presenza degli uomini in divisa, è stata affidata al personale medico del pronto intervento sanitario che l'ha trasportata, dopo averla sedata, presso il pronto soccorso dell'ospedale Santa Maria Goretti dov'è stata sottoposta al trattamento sanitario del caso.

La protagonista dell'episodio è una trentenne con un passato da tossicodipendente, nota alle forze dell'ordine per piccoli reati, ma anche per episodi di questo genere, consumati soprattutto nei pressi dei bar dove saltuariamente si reca in cerca di alcol: puntualmente infastidisce i clienti, cercando di ottenere alcolici senza pagare, fino a sfociare nei comportamenti violenti, spesso nel tentativo di provocare la reazione degli avventori in cerca di guai. Ieri mattina sarebbe arrivata al punto di prendere a schiaffi delle ragazze che aveva affrontato senza motivo, prima di infastidire i clienti di alcuni bar situati all'interno della zona pedonale, compresa un'anziana disabile.