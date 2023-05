Sul posto per rilevare l'incidente si sono portate due pattuglie della polizia stradale di Terracina e Formia. Gli agenti hanno raccolto la testimonianza di un autotrasportatore che avrebbe visto una delle due vetture invadere la corsia opposta poco prima dello scontro.

I sanitari del 118, prontamente intervenuti, hanno trasportato con due ambulanze altrettanti feriti negli ospedali di Terracina e Fondi, mentre un'eliambulanza è stata necessaria per trasportare gli altri due a Roma.

Un grave incidente stradale si è verificato questa mattina sulla via Flacca nel territorio di Terracina. Si sono scontrate quasi frontalmente una Bmw che viaggiava in direzione Napoli e dall'altro senso di marcia una Mercedes Atv. L'impatto è stato particolarmente violento e nello scontro sono rimaste gravemente ferite quattro persone, che erano a bordo delle due vetture.

Ok

Utilizziamo i cookie per personalizzare i contenuti e gli annunci, fornire le funzioni dei social media e analizzare il nostro traffico. Inoltre forniamo informazioni sul modo in cui utilizzi il nostro sito ai nostri partner che si occupano di analisi dei dati web, pubblicità e social media, i quali potrebbero combinarle con altre informazioni che hai fornito loro o che hanno raccolto in base al tuo utilizzo dei loro servizi. Visualizza dettagli