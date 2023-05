Il 25enne lo scorso 3 dicembre fu aggredito all'esterno del pub e le sue condizioni sono state fin da subito gravissime. Fino a pochi giorni fa è stato ricoverato nel repartodi terapia intensiva del King's College Hospital . Ora per lui si prospetta un lungo periodo di terapie ma in Italia , vicino alla famiglia.

E' rientrato ieri in Italia da Londra Marco Pannone, il giovane di Fondi aggredito a Londra cinque mesi fa mentre usciva dal ristorante in cui lavorava nella capitale inglese. Il giovane è stato trasportato all'ospedale Agostino Gemelli di Roma. Ad accompagnarlo c'erano i familiari, la mamma Enza, il papà Giuseppe e la sorella Veronica.

