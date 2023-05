Stava rientrando in casa, quando ha incontrato il suo aggressore che l'ha bloccata e stuprata. Un racconto drammatico, quello riportato da Repubblica, quello che vede protagonista una giovane di 19 anni che ieri sera, venerdì 12 maggio, è stata violentata ad Anzio, dove adesso è in corso la caccia allo stupratore.

La ragazza era appena scesa dal bus sulla Nettunense, e dalla fermata si era incamminata per raggiungere casa, in Corso Italia. Stando a quanto dichiarato dalla giovane, ascoltata dagli agenti del Commissariato di Anzio, un uomo è uscito da uno degli immobil fatiscenti, sulla strada laterale, trascinandola all'interno del suo rifugio. L'aggressore sarebbe un clochard straniero, che si è dato alla fuga per le insistenti urla della ragazza durante l'aggressione, a seguito delle quali alcune persone sono intervenute in suo aiuto. La 19enne è stata trasportata al Pronto Soccorso, da cui è scattato l'allarme. La polizia avrebbe già identificato l'uomo, che ora stanno cercando.