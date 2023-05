Un chiosco del lungomare di Latina è stato completamente distrutto dalle fiamme divampate nella tarda serata in circostanze ancora da chiarire.

I soccorritori dei Vigili del Fuoco dovuti intervenire nel tratto tra Rio Martino e Capoportiere per l'incendio che ha completamente avvolto la struttura installata sul lato destro della carreggiata, che affaccia sul lago di Fogliano.

Si tratta del quinto chiosco, situato nei pressi della Foce del Duca.

Difficile stabilire l'origine dell'incendio visto che la struttura è andata completamente distrutta.

Per gli accertamenti del caso sono intervenuti i poliziotti della Squadra Volante della Queatura di Latina.