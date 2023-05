Seminano il panico in centro, distruggono un'autovettura parcheggiata e rovesciano le fioriere situate nei pressi del bar.

Un'altra notte da dimenticare per i residenti di via Marconi ad Aprilia, una strada centralissima dove la notte scorsa sono andati in scena momenti di ordinaria follia.

Tutto è accaduto nei pressi della biblioteca comunale. I locali erano già chiusi, la strada deserta e nel cuore della notte un gruppo di giovanissimi ha pensato bene di passare il tempo a distruggere beni pubblici e privati. Il gruppetto avrebbe prima preso di mira alcune fioriere che sono state rovesciate e lasciate a terra, poi uno dei ragazzi, per motivi ancora tutti da accertare, ha preso di mira un'auto in sosta. Prima ha infranto il vetro anteriore del mezzo, poi avrebbe ripetutamente preso a calci la carrozzeria del mezzo in sosta, provocando dei danni ingenti al veicolo.

Il rumore degli schiamazzi ha attirato l'attenzione di alcuni residenti che hanno notato la scena e assistito spaventati alla scena di devastazione. Non è chiaro se l'episodio, che come detto si è consumato nel cuore della notte in pieno centro, sia stato già denunciato alle forze dell'ordine. Di sicuro il proprietario del mezzo si è ritrovato al risveglio con la brutta sorpresa dell'auto distrutta forse per noia, forse per sfregio.

Ad aggravare le cose la circostanza che non si tratta del primo episodio, perché già nei giorni scorsi sempre in pieno centro c'erano stati atti vandalici consumati sempre ai danni di auto parcheggiate.

Un fenomeno che purtroppo sembra ripetersi spesso e volentieri, soprattutto nelle strade meno illuminate. Nei mesi scorsi episodi di atti vandalici o tentativi di furto non andati a buon fine – e purtroppo proprio per questo spesso non denunciati alle forse dell'ordine – erano stati segnalati in via Volturno quartiere Aprilia Nord, ma anche presso Quartiere Primo, inducendo i residenti a chiedere misure per incrementare la sicurezza.

Ora addirittura atti distruttivi vengono perpetrati alle porte del centro storico.