Il regista Paolo Genovese finisce sotto i riflettori, ma non quelli del cinema: questa volta le attenzioni a lui rivolte sono quelle dei carabinieri del Nipaaf.

Sotto la lente dei militari un manufatto abusivo (probabilmente una piscina), in via di realizzazione in un terreno sottoposto a vincolo paesaggistico, in quanto interno al perimetro del Parco Nazionale del Circeo, nel territorio comunale di San Felice.

I fatti sono avvenuti ieri mattina, quando i militari del Nucleo Investigativo di Polizia Ambientale Agroalimentare e Forestale e i colleghi della Stazione Carabinieri "Parco" di Sabaudia, hanno eseguito un blitz all'interno di un terreno di proprietà della Pupilla Film srl, società riconducibile al noto regista, situata nell'area sopra al porto, una delle zone più suggestive dell'intero territorio.

Nell'area, dove erano in corso d'opera una serie di interventi di risanamento conservativo in un immobile preesistente, i militari hanno potuto accertare alcune difformità tra i lavori in esecuzione e i titoli edilizi rilasciati: nel dettaglio, le operazioni stavano interessando un invaso in cemento armato, che probabilmente sarebbe stato adibito a piscina, nel cortile del terreno di proprietà della società.

Immediato il sequestro dell'opera in via di realizzazione, con conseguente informativa inviata alla Procura della Repubblica, in quanto l'area in oggetto ricade all'interno del perimetro del Parco Nazionale del Circeo e quindi gravata dal vincolo paesaggistico.

Al vaglio dei carabinieri, dunque, le posizioni sia del regista Paolo Genovese che del direttore dei lavori e del responsabile della ditta edile a cui sono stati affidati i lavori.