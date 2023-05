La donna, anagraficamente residente in altro comune, è stata rintracciata dai poliziotti di Gaeta e trasferita alla Casa Circondariale di Pozzuoli (NA).

La donna deve scontare una pena di anni 4, mesi 11 e giorni 28 di reclusione, oltre al pagamento di una multa di euro 26.000, a seguito di condanna definitiva conseguente ad un arresto del 2004 quando, nell'ambito di un'attività finalizzata al contrasto al traffico di stupefacenti, si rese responsabile di detenzione e spaccio di cocaina e hashish, in concorso con altri.

La polizia nel corso della mattinata di ieri ha arrestato una quarantenne in esecuzione dell'ordine di carcerazione emesso dalla Procura Generale della Repubblica presso la Corte d'Appello di Napoli.

