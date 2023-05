Pioveva sabato sera poco prima delle 22 a Latina quando è arrivata la prima segnalazione per un violento incendio. Pioveva anche al mare. In un attimo il quinto chiosco sul Lungomare Pontino, la strada che collega Capo Portiere con Rio Martino, è andato a fuoco.

Il rogo in pochi secondi ha avvolto la struttura in legno che era in fase di montaggio ad una manciata di metri da Foce del Duca, sul lato destro della carreggiata con vista sul lago di Fogliano, in una tra le zone più suggestive del litorale. La scena che si è presentata ai Vigili del Fuoco era impressionante: il chiosco era diventato una palla di fuoco. «Come è stato possibile se pioveva?» si chiedono da quasi 48 ore gli investigatori della Questura.

Il chiosco era in fase di allestimento, mancavano gli arredi e doveva essere pronto per l'inizio della stagione estiva. La prima stranezza in cui si sono imbattuti i poliziotti e i pompieri è stata una, e anche la più logica: non era attivo il collegamento al generatore per l'alimentazione dell'impianto elettrico. E' alquanto improbabile ipotizzare un corto circuito o la matrice accidentale ed ecco perchè la Polizia con molta cautela sta indagando.