Proseguono senza sosta le indagini dei carabinieri del Reparto Territoriale di Aprilia, al lavoro per cercare di dare un volto e un nome ai ragazzi che nella notte tra venerdì e sabato hanno seminato il panico in via Marconi, arrivando addirittura a distruggere un'auto parcheggiata nella strada centrale.



La segnalazione è stata diramata dai residenti che hanno avvertito forti rumori e hanno notato la scena di distruzione. Al vaglio dei militari ci sarebbero anche alcuni filmati di videosorveglianza e qualche video girato dai residenti, e i carabinieri sarebbero in procinto di dare un nome al volto degli autori del gesto, in particolare uno.

Tutto è accaduto nei pressi della biblioteca comunale. I locali erano già chiusi, la strada deserta e nel cuore della notte un gruppo di giovanissimi ha pensato bene di passare il tempo a distruggere beni pubblici e privati. Il gruppetto avrebbe prima preso di mira alcune fioriere che sono state rovesciate e lasciate a terra, poi uno dei ragazzi, per motivi ancora tutti da accertare, ha preso di mira un'auto in sosta. Prima ha infranto il vetro anteriore del mezzo, poi avrebbe ripetutamente preso a calci la carrozzeria del mezzo in sosta, provocando dei danni ingenti al veicolo. Il rumore degli schiamazzi ha attirato l'attenzione di alcuni residenti che hanno notato la scena e assistito spaventati alla scena di devastazione. Ci sarebbe anche da chiarire se prima della scena immortalata dai filmati poi veicolati alle forze dell'ordine, possa esserci stata una lite tra il proprietario dell'autovettura e il giovane che con maggiore fervore ha preso di mira l'autovettura. Il dubbio è che il danneggiamento sia maturato a seguito di una lite tra i due. Questo potrebbe giustificare l'accanimento visibile nel video, contro l'auto in sosta che è stata pesantemente danneggiata a calci.