Il Comune di Formia si prende gli immobili di Maranola appartenuti a Mario D'Ambrosca, l'imprenditore edile di Casal di Principe considerato introneo a clan dei casalesi.

I suoi beni furono oggetto prima di sequestro e poi di confisca con provvedimento passato in giudicato il 6 luglio 2018 a seguito di pronuncia di inammissibilità sul ricorso in Cassazione, che ha dunque confermato quanto già stabilito in primo grado dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere e poi dalla Corte d'Appello di Napoli.