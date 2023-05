Era la prima volta che poteva votare qui in Italia, e così ieri pomeriggio si è recata presso il seggio che si trova all'interno della scuola Pascoli Di Aprilia. HA consegnato tessera elettorale e il documento e ha ricevuto in cambio la scheda elettorale ed è entrata nella cabina a lei assegnata. È a questo punto che la presidente del seggio, gli scrutatori, e altre persone presenti hanno udito chiaramente il rumore di uno scatto telefonico. Quando la donna, una cinquantenne di origini rumene, ha lasciato la cabina elettorale la presidente del seggio l'ha avvicinata e lei candidamente a domanda specifica ha ammesso di aver scattato una foto ricordo di questo suo primo voto. Con un po' di ingenuità ha riferito alla presidente di seggio di non sapere che fosse vietato. A questo punto impossibilitata a far altro la presidente ha dovuto allertare i militari della Guardia di Finanza di stanza presso la scuola Pascoli che hanno provveduto ad identificare la donna e a segnalare la questione alla procura della Repubblica