I poliziotti di Cisterna hanno tratto in arresto oggi un 30enne di Aprilia destinatario di una pena di 4 anni e 2 mesi di reclusione emessa della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Latina. L'accusa pesantissima è di reati di pornografia minorile e detenzione di materiale pornografico minorile. I fatti si riferiscono a condotte commesse in Aprilia tra il 5 e l'11 Febbraio del 2012. L'arrestato è stato associato al carcere di Latina.

Ok

Utilizziamo i cookie per personalizzare i contenuti e gli annunci, fornire le funzioni dei social media e analizzare il nostro traffico. Inoltre forniamo informazioni sul modo in cui utilizzi il nostro sito ai nostri partner che si occupano di analisi dei dati web, pubblicità e social media, i quali potrebbero combinarle con altre informazioni che hai fornito loro o che hanno raccolto in base al tuo utilizzo dei loro servizi. Visualizza dettagli