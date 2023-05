A distanza di due giorni un altro chiosco del lido di Latina è stato interessato da un incendio. Stasera poco dopo le 20 il primo chiosco è stato completamente distrutto dalle fiamme in circostanze al vaglio della Polizia. Pochi dubbi sulla natura dell'episodio, anche alla luce del precedente: una volta domato l'incendio, i Vigili del Fuoco stanno effettuando gli accertamenti del caso alla ricerca di tracce utili alle indagini, ma non sembrano esserci dubbi sulla natura dolosa del rogo.

Ok

Utilizziamo i cookie per personalizzare i contenuti e gli annunci, fornire le funzioni dei social media e analizzare il nostro traffico. Inoltre forniamo informazioni sul modo in cui utilizzi il nostro sito ai nostri partner che si occupano di analisi dei dati web, pubblicità e social media, i quali potrebbero combinarle con altre informazioni che hai fornito loro o che hanno raccolto in base al tuo utilizzo dei loro servizi. Visualizza dettagli