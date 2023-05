Matilde Celentano, il nuovo sindaco di Latina, avrà una maggioranza schiacciante. 23 consiglieri contro i 9 dell'opposizione. Questa la ripartizione: 9 consiglieri per Fratelli d'Italia, 5 Lista Celentano, 4 Lega, 3 Forza Italia, 2 UDC-Dc. Per la minoranza: 3 Pd, 3 Lbc, 1 consigliere Per Latina 2032 e 1 per M5S. Eletto consigliere anche Damiano Coletta.

Questa la composizione del nuovo Consiglio comunale:

Fratelli d'Italia

RAIMONDO TIERO

2.124

ANDREA CHIARATO

1.701

GIANLUCA DI COCCO

1.141

CESARE BRUNI

968

DINO IAVARONE

943

RENZO SCALCO

928

MARIO FATICONI

881

VALENTINA COLONNA

844

SERENA BACCINI

841

Lista Celentano

ANNALISA MUZIO

1.368

ENZO DE AMICIS

794

CLAUDIO DI MATTEO

629

FRANCESCA MARIA PAGANO

536

EMILIANO LICATA

440

Lega

VINCENZO VALLETTA

1.329

MASSIMILIANO CARNEVALE

1.296

FEDERICA CENSI

1.285

PINA COCHI

760

Forza Italia

ANTONIO COSENTINO

817

MAURO ANZALONE

731

GIUSEPPE CORIDDI

648

UDC Dc

MAURIZIO GALARDO

724

NICOLA CATANI

546

Partito democratico



VALERIA CAMPAGNA

1.344

LEONARDO MAJOCCHI

1.086

DANIELA FIORE

944

Latina Bene Comune



FLORIANA COLETTA

772

DARIO BELLINI

747

LORETTA ISOTTON

340

Per Latina 2032

NAZZARENO RANALDI

32

Movimento 5 Stelle

MARIA CIOLFI 389

DAMIANO COLETTA