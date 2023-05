Un grave incidente stradale si è registrato in strada Litoranea ieri sera poco prima delle 22 non lontano dall'ingresso del borgo di Fogliano. In circostanze al vaglio della Polizia, un'automobile guidata da un uomo di 40 anni è carambolata fuori strada, con gravi conseguenze per il conducente, trasportato in ambulanza presso il pronto soccorso dell'ospedale Santa Maria Goretti con l'urgenza riservata ai codici rossi.

Stando ai primi riscontri si sarebbe trattato di un incidente autonomo. La Citroen C2 guidata dal quarantenne ha sbandato improvvisamente finendo fuori strada, a poche centinaia di metri dall'incrocio con via Isonzo: dopo avere urtato con violenza contro un albero, l'utilitaria è finita sottosopra nel canale oltre la banchina. Con i soccorritori del pronto intervento sanitario sono intervenuti anche i Vigili del Fuoco che hanno lavorano a lungo per liberare l'uomo dalle lamiere.

Per i primi accertamenti del caso, sia sulla dinamica che sulle condizioni dell'uomo, sono intervenuti anche i poliziotti della Squadra Volante che hanno raccolto le testimonianze del caso