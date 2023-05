Tre auto si sono scontrate all'incrocio tra via del Lido e viale Picasso, nella zona del centro commerciale Morbella. Nella collisione sono rimaste ferite tre persone che hanno richiesto il trasporto in ospedale in condizioni non gravi, mentre uno dei mezzi coinvolti è finito sul marciapiede, senza coinvolgere nessun passante. Per gli accertamenti sulla dinamica è intervenuta la Polizia Locale che ha effettuato i rilievi e raccolto le testimonianze del caso, prima si visionare la video sorveglianza comunale: stando ai primi riscontri uno dei veicoli coinvolti nella carambola avrebbe attraversato l'intersezione stradale col rosso.