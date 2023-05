Poco dopo la mezzanotte di ieri, il personale operativo dei Vigili del Fuoco del Comando di Latina, è intervenuto nel territorio comunale di Fondi a seguito segnalazioni giunte al Numero Unico 112 riguardo un incendio.

Sul posto in via Rene, la squadra territoriale di Terracina constatava la presenza di fiamme all'interno di un magazzino, prevalentemente fatto in legno ed altro materiale di circa 25 metri quadrati, adiacente a un'abitazione. All'arrivo dei vigili del fuoco, l'incendio era generalizzato e stava coinvolgendo una vettura, un motocarro a tre ruote e attrezzature varie. Subito iniziavano le operazioni di spegnimento valse a non far propagare le fiamme alla vicina abitazione. Successivamente, in collaborazione con i carabinieri della locale stazione, è stato eseguito un accurato controllo dell'area interessata dall'evento per cercare di risalire alle cause che, al momento, non si sono potute accertare. Non si registrano persone coinvolte.