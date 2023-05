Forse si è distratta, forse il classico colpo di sonno, di certo ha frenato troppo tardi. Ha 30 anni la donna al volante di un'auto che stava procedendo lungo via del Campo alle porte di Aprilia e che giunta all'immissione sulla laterale della via Pontina ha tirato dritto finendo contro le barriere che la dividono dalla carreggiata principale dalla 148. Per fortuna il guardrail ha tenuto e, soprattutto, nel violento impatto non sono rimasti coinvolti altri veicoli. Dalle cinque di questa mattina quando è avvenuto l'incidente, la corsia nord in direzione di Aprilia e della capitale sta subendo fortissimi disagi. Sul posto al km 49 500 sono immediatamente intervenute le pattuglie della polizia stradale di Aprilia e il personale di Anas per il ripristino della sicurezza: Il traffico infatti è stato in parte fermato ed in parte deviato per permettere l'intervento di rimozione sia del veicolo che delle barriere danneggiate.