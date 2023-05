Dopo 12 anni è arrivata la conclusione di una vicenda che affonda le radici al 2011. Sequestro di persona, lesioni e poi anche violenza sessuale. Erano queste le accuse contestate dagli inquirenti. Anche la pubblica accusa - rappresentata in aula dal pubblico ministero Valerio De Luca - aveva chiesto l'assoluzione. A fronte di diverse denunce presentate dalla parte offesa, nel corso del processo hanno sfilato testimoni, consulenti tecnici, medici per ricostruire i fatti avvenuti a Latina: il presunto sequestro di persona si era consumato in una sala di una associazione parrocchiale della città.

Alla lettura del dispositivo, l'avvocato Lucio Teson ha mostrato compiacimento per l'esito del giudizio mettendo fine - come ha sottolineato - ad un incubo giudiziario durato oltre un decennio.

Sul banco degli imputati c'erano cinque persone, un'intera famiglia residente a Latina, (tre uomini e due donne), perchè: come sostenuto dal pubblico ministero nel capo di imputazione: «Chiudendo la porta di un ufficio immobilizzavano una donna tenendola con forza per le braccia, tentando di fare la stessa cosa con un'altra ragazza che si era dileguata percuotendola con pugni e schiaffi apostrofandola pesantemente». Diverse le frasi indirizzate: "Sei una donna di niente", è quello che avrebbero detto.