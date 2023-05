L'aggressione di quel sabato pomeriggio di fine aprile, era il 22, apparì da subito molto grave. Le lesioni e le ferite patite dalle due vittime erano state visibilmente provocate da oggetti compatibili con una mazza da baseball trovata nelle vicinanze di Porta Romana, e con delle bottiglie. Bisognava accertare il movente di tanta violenza, e i primi sospetti andarono subito verso il mercato della droga.

A distanza qualche settimana, gli agenti del Commissariato di Polizia, intervenuti a Cori insieme al personale del 118, hanno raccolto elementi sufficienti alla Procura di Latina per chiedere e ottenere due misure cautelari a carico di due soggetti di Cori che sono state notificate nel pomeriggio di ieri.

Luigi S. classe 1981 ed il 21enne Alex F. sono infatti stati raggiunti da una ordinanza che li vuole agli arresti domiciliari per l'accusa di tentato omicidio e porto abusivo di oggetti atti ad offendere. Il primo in particolare, a Cori, e non solo, è personaggio noto con alle spalle recenti arresti per droga e rapina. Da qui il forte sospetto che una, o entrambe le vittime, possano aver avuto un debito non saldato ed essere quindi state oggetto di una punizione.

Il 22 aprile scorso infatti, i due arrestati - secondo quanto avrebbero riferito le vittime, avrebbero bussato alla porta dell'abitazione di uno dei due aggrediti. Erano armati di mazze e l'aggressione si sarebbe consumata subito in casa. Una serie di colpi violentissimi, poi sarebbe stata usata anche una bottiglia di vetro ritrovata in frantumi.