Un grave incidente stradale si è registrato stamattina in strada Congiunte Sinistre, nel tratto compreso tra gli incroci con via Epitaffio e via Tor Tre Ponti. Per cause ancora in fase di ricostruzione da parte della Polizia Locale, un uomo di 42 anni ha perso improvvisamente il controllo della propria automobile, una Fiat Punto, finendo fuori strada. La vettura è finita nella sponda del canale oltre la banchina, colpendo un albero: il conducente è riuscito a tirarsi fuori dall'abitacolo da solo, ma è stato trovato in stato confusionale dai soccorritori del pronto intervento sanitario che lo hanno trasportato in codice rosso presso il pronto soccorso dell'ospedale Santa Maria Goretti di Latina, con un sospetto trauma cranico e altre lesioni. Gli agenti della Polizia Locale hanno raccolto una serie di testimonianze per ricostruire l'accaduto.