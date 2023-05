L'operazione è stata avviata a seguito delle recenti attività di verifica, nell'ambito delle strategie di controllo e contrasto ai fenomeni dell'illeccita percezione del reddito di cittadinanza, richieste dal Comandante Provinciale di Latina, Colonnello Lorenzo D'Aloia, pianificate nelle attività del Reparto Territoriale Carabinieri di Aprilia, in stretta sinergia con personale del Nucleo Ispettorato Carabinieri del Lavoro di Latina e ha visto in prima linea il personale della Stazione Carabinieri di Campoverde

Avevano dichiarato false attestazioni sulla propria identità e condizioni personali, il tutto per ottenere il rilascio del Reddito di Cittadinanza. Sono stati denunciati per truffa ai danni dello Stato, visto l'illecito ottenimento di 30.678 euro (63 mensilità), due cittadini romeni e una cittadina dell'Ecuador, finiti nel mirino di carabinieri.

