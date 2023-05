Fortuna all'ombra del Tritone. Con un Gratta e Vinci da 5 euro (il doppia sfida) è stata vinta una somma esorbitante, dal valore di mezzo milione di euro alla Tabaccheria Guadagnoli Matteo di Piazza Mazzini all'intersezione con Via Carlo Cattaneo.

La notizia è giunta solamente ieri al proprietario del tabacchi che non era minimamente a conoscenza della grande vincita e che ha saputo il tutto tramite un attestato giuntogli dalla Lottomatica Monopoli. "Ero sul punto di gettare il biglietto credendo fosse una di quelle locandine pubblicitarie" afferma il proprietario. L'attestato riporta la data dell'incasso che risale precisamente al 19 Aprile complimentandosi inoltre per l'importante vincita avvenuta nel punto vendita in modo da aiutare il proprietario a far comunicare nel miglior modo l'evento straordinario ai suoi clienti.

La locandina è stata infatti affisa sulla porta d'entrata del negozio. È ignota invece l'identità di chi ha goduto di questa grande gloria: a detta di Matteo non si potrà sapere nulla in merito in quanto il biglietto vincente potrebbe essere stato acquistato qualche giorno prima dell'incasso e soprattutto perché nessuno si è presentato alla tabaccheria nei giorni seguenti per comunicare l'accaduto o per portare eventuali ringraziamenti a riguardo.