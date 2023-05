Hanno preso a calci e pugni un'auto parcheggiata, distruggendo il parabrezza, fari e specchietti. Poi se la sono presa con l'arredo urbano di via Marconi, nel centro di Aprilia, infine hanno aggredito il proprietario della vettura al culmine del loro raptus di follia. Sono stati individuati dai carabinieri di Aprilia i tre giovani protagonisti dell'episodio nella notte dello scorso 13 maggio, incastrati dalle immagini poi analizzate e rilevate dai militari della stazione di Aprilia.

