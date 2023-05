Finisce in manette un uomo di 45 anni, di Nettuno, arrestato ieri pomeriggio con l'accusa di omicidio. L'uomo avrebbe ucciso l'ex compagna, una donna di 28 anni, nel Comune di Torremolinos a Malaga, in Spagna. L'uomo, secondo le prime ricostruzioni, avrebbe accoltellato la donna mentre era in casa, ed è stato arrestato dopo l'avvio di una vera e propria caccia all'uomo, che ha coinvolto numerosi agenti della polizia.

Come riportato da Il Clandestino, il governo in Andalusia ha comunicato che la donna era registrata nel sistema Viogén, dedicato alle donne vittime di violenze da parte dei compagni, per una denuncia presentata a causa di una relazione precedente a quella con il 45enne di Nettuno. La vittima aveva tre figli.

Anche il 45enne di Nettuno era stato già segnalato per episodi di aggressione e violenza nei confronti di due donne che aveva frequentato in precedenza. Il Comune di Malaga ha dichiarato giornata di lutto cittadino.