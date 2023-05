Un misterioso incendio si è sviluppato nella tarda serata di mercoledì nel magazzino di un'azienda che commercializza materiali edili. È successo in via Don Torello, nei pressi della rotatoria con strada Piccarello, dov'è stato necessario l'intervento dei Vigili del Fuoco poco dopo le 23 in seguito alla segnalazione di un cittadino che ha nottato le fiamme sul retro delle attività commerciali. Le fiamme si erano sviluppate all'interno del deposito situato proprio alle spalle della rivendita e hanno interessato principalmente due muletti, praticamente distrutti a causa del rogo, spento prima che potesse estendersi al resto della struttura. Per gli accertamenti del caso sono intervenuti i Carabinieri della Compagnia di Latina, ma per ora gli specialisti dell'antincendio dei Vigili del Fuoco non hanno potuto stabilire con certezza la natura dell'incendio: non sono state trovate tracce di eventuali inneschi, ma le circostanze del caso sembrano escludere l'eventualità di un rogo accidentale.