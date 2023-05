Anche gli agenti della Sezione Polizia Stradale di Latina, sono partiti alla volta dell' Emilia Romagna e stanno contribuendo a portare i soccorsi alle popolazioni alluvionate aiutando la popolazione e garantendo sicurezza e viabilità per i mezzi di soccorso e per quelli privati.

Il maltempo che sta colpendo l'Italia centro-settentrionale ha creato difficoltà sulla rete stradale principale del Paese. Per garantire la sicurezza di tutti gli automobilisti, la Polizia di Stato sta inviando nelle zone flagellate dalla pioggia e colpite da inondazioni, pattuglie da tutta l'Italia.

