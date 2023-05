E' di Nettuno ed ha 45 anni. Si chiama Marco Gaio Romero ed è accusato di omicidio. L'uomo è indagato per la morte della compagna, uccisa con 16 coltellate. E' stato arrestato mercoledì sera. La vittima è una donna di 28 anni, l'omicidio si è consumato nella località spagnola di Torremolinos, a Malaga.

Stando alle indagini preliminari, l'uomo avrebbe ucciso la donna a coltellate mercoledì mattina nell'abitazione del quartiere de La Carihuela in cui convivevano, prima di darsi alla fuga. Grazie ad una segnalazione anonima, arrivata alle 17:20 di mercoledì, la polizia lo ha poi intercettato e arrestato.

Stando alle notizie diffuse dai media locali, la vittima si chiamava Paula, era di Malaga e lavorava come cameriera a Torremolinos, aveva tre figli, di cui uno nato proprio della relazione con il presunto aggressore. Informazioni confermate anche in via ufficiale in una conferenza stampa dalla delegata del governo spagnolo contro la violenza di genere, Victoria Rosell.

Secondo la ricostruzioni della stampa locale, l'uomo finito in manette aveva lavorato fino a pochi giorni prima in un locale della stessa località. Alcune testimonianze di conoscenti della coppia indicano che la relazione tra lui e la compagna era burrascosa.

Il comune di Torremolinos ha indetto una giornata di lutto ufficiale e ha programmato un minuto di silenzio in ricordo della vittima.

Il governo andaluso ha fatto sapere che la vittima era registrata nel sistema Viogén, per le donne vittime di aggressione da parte dei compagni, ma la denuncia era stata presentata a causa di una relazione precedente a quella che l'ha portata alla morte.