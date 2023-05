Un grave incidente stradale si è verificato questa mattina alle 7.40 sull'Appia e ha visto coinvolti tre veicoli. Si registra un ferito, elitrasportato al Goretti di Latina in codice rosso per dinamica. L'incidente è avvenuto a causa forse di un sorpasso azzardato da parte dell'automobilista che ha invaso la corsia opposta dove procedeva un autoarticolato. Inevitabile l'imbatto che ha fatto sbandare il camion che è finito contro un albero. Alle loro spalle un tamponamento tra altre due vetture ha provocato danni e rallentamenti. Sul posto la Polstrada di Terracina per effettuare i rilievi e gestire la viabilità. In atto la verifica della dinamica con acquisizione dati cronotachigrafo e precursori autisti coinvolti nel sinistro. Strada momentaneamente chiusa con deviazioni e un mezzo pesante in azione per rimuovere camion e ripristino successivo della circolazione.