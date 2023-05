È rimasta diverse ore chiusa al traffico via Virgilio nel tratto che da Campoverde porta verso Crocette di Carano, dove questa mattina sono stati impegnati sia i vigili del fuoco sia gli agenti della polizia locale. A far scattare l'allarme infatti il crollo di un albero sulla carreggiata. Gli uomini del 115 hanno provveduto immediatamente a liberare la sede stradale ma la strada è rimasta chiusa per le verifiche su una condotta idrica e la messa in sicurezza del punto in cui si è creato una voragine