Momenti di paura stasera all'interno dello stabilimento Janssen di Latina, dov'è stato necessario l'intervento dei soccorritori per un malfunzionamento di un macchinario di una linea produttiva che ha provocato un'esplosione e la dispersione di polveri, coinvolgendo un operaio: il lavoratore è stato soccorso dal pronto intervento sanitario che lo ha trasportato in ambulanza presso l'ospedale Santa Maria Goretti in condizioni non gravi, con alcune abrasioni e una sospetta intossicazione. All'interno del sito produttivo della multinazionale farmaceutica sono state attivate subito le procedure d'emergenza anche con l'evacuazione della linea di produzione interessata. Nell'azienda sulla strada statale dei Monti Lepini sono intervenuti anche i Vigili del Fuoco con mezzi e personale idonei a gestire un'eventuale emergenza, ma l'esplosione del macchinario, oltre a una nube di polveri destinate alla produzione dei farmaci, non ha innescato un vero e proprio incendio. L'allarme è presto rientrato.