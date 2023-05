Ancora una serata di terrore nella torre Ater, scatta la protesta dei condomini della palazzina in via Guardapasso.

L'esasperazione dei residenti del quartiere Toscanini è esplosa in una protesta giovedì sera: un centinaio di residenti sono scesi in strada, stanchi dei soprusi subiti da un inquilino molesto, che è solito porre in essere comportamenti preoccupanti e tenere sotto scatto i residenti dell'intera palazzina. I carabinieri del Reparto Territoriale di Aprilia hanno trovato decine di persone giù da entrambe le scale pronte a tutto. L'inquilino molesto ha rischiato il linciaggio e i militari hanno dovuto portarlo via per difenderlo dalla folla inferocita. Un episodio di tensione che ha avuto purtroppo dei precedenti.