Stava rovistando tra i cassonetti di via Oberdan a Cisterna alla ricerca di cibo o qualcosa che per lui potesse avere un valore quando ha avuto l'urgenza di un bisogno ed ha cominciato ad urinare tra i secchioni, davanti alle finestre della scuola media Volpi.

Una scena durata diversi secondi forse vista da qualche studente, di sicuro da un docente che ha immediatamente segnalato l'episodio alla dirigente e di conseguenza alle forze dell'ordine. Il fatto è accaduto giovedì mattina e poche ore dopo l'uomo - senza fissa dimora di nazionalità slovacca - è stato rintracciato dagli agenti della Polizia Locale mentre frugava tra altri cassonetti, quelli di via Ganelli (nel centro storico di Cisterna vecchia). Sul posto oltre al personale operante anche lo staff del 118 per tutti gli accertamenti del caso sul suo stato psico fisico. Nonostante l'uomo non parla la lingua italiana, ha spiegato al personale operante - per lo più gesticolando - di stare bene e che non sapeva di aver fatto i suoi bisogni davanti ad una scuola.

Si tratta della stessa persona che gira per le vie di Cisterna da circa un mese e che qualche giorno fa era stata già fermata e soccorsa in piazza Michelangelo, dopo che diversi cittadini l'avevano visto usare una bomboletta di vernice spray imbrattando a caso l'arredo urbano. E anche in quella circostanza c'era stato l'intervento congiunto della Polizia Locale e del 118 terminato con un Tso all'ospedale Santa Maria Goretti di Latina e il "sequestro" di un carrello della spesa stracolmo di cose e con il quale ha rischiato di finire investito a più riprese dalle auto in transito, specialmente nelle ore notturne. Dimesso nelle ore successive dal nosocomio del capoluogo, l'uomo ha fatto ritorno nel comune pontino. Del caso se ne stanno occupando anche gli operatori sociali di Es24.