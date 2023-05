Un rocambolesco incidente stradale si è registrato nel pomeriggio di oggi in strada Congiunte Destre, tra Chiesuola e Borgo Carso, nella periferia di Latina. Per cause in fase di ricostruzione da parte della Polizia Locale, una donna di 45 anni della zona ha perso il controllo della propria auto, una Renault Clio, mentre tornava a casa, non lontano dal luogo del sinistro.

Stando a una prima ricostruzione della dinamica, la vettura procedeva da Chiesuola in direzione di Borgo Carso quando ha improvvisamente sbandato verso destra finendo sulla banchina: prima ha urtato lateralmente un lampione della pubblica illuminazione, poi ha centrato un palo in legno della linea telefonica tranciandolo alla base, infine ha deviato la marcia verso sinistra finendo sotto sopra nel fosso oltre la carreggiata.

Soccorsa da un'ambulanza del pronto intervento sanitario, la conducente è stata trasportata presso il pronto soccorso dell'ospedale Santa Maria Goretti in condizioni non gravi, ma in stato confusionale. La donna non ricorda nulla dell'incidente, quindi non viene escluso che sia stata colta da un malore.