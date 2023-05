"Non riesco a camminare, ho forti dolori allo stomaco. Ti prego aiutami", diceva con un filo di voce. Si è presentata così ad un uomo alla guida di un carro attrezzi. E' successo in via degli Archi di San Lidano, al confine tra i comuni di Latina e Sezze. Voleva un passaggio: «Sto male», ripeteva.

Sembrava smarrita, in preda a dei dolori addominali ma in realtà stava benissimo, la sua era una trappola a cui il conducente del mezzo non ha abboccato, infatti le ha detto di no.

Una donna di 29 anni di origine romena ma residente a Nettuno, una ragazza acqua e sapone che sembra capace di tutto tranne che di una azione così scaltra, non si è persa d'animo: è salita ugualmente sul mezzo, si è seduta sul lato del passeggero e ha continuato a lamentarsi chiedendo di essere accompagnata alla stazione ferroviaria di Sezze. Un attimo dopo si è piegata sull'uomo simulando un malore che sembrava fatale.

«Aiuto sto malissimo» ripeteva è a quel punto che con una mossa fulminea gli ha tagliato la tasca dei pantaloni da lavoro, probabilmente con un arma da taglio, prendendo il portafogli con dentro 2mila euro e via è scappata a piedi. Ha cercato di fare perdere le tracce buttando all'aria la refurtiva, l'uomo ha iniziato a rincorrerla e lei è salita al volo sul primo treno che in quel momento da Sezze era diretto a Roma Termini. E' stato un inseguimento fa film. Subito è scattato l'allarme ai Carabinieri, sono stati i militari della stazione di Sezze ad arrestare la donna allo scalo ferroviario di Latina.