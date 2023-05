Soccorritori al lavoro stanotte nel condominio "Colosseo" di viale Bruxelles, a Latina, dove un'anziana donna è svenuta all'interno del proprio appartamento, scivolando a causa di una perdita d'acqua che poi ha allagato il suo appartamento al settimo piano, invadendo anche l'androne delle scale.

Proprio la perdita d'acqua che ha invaso i piani sottostanti ha destato l'attenzione degli altri condomini che in tarda serata hanno dato l'allarme al 112. Sono stati i Vigili del Fuoco, intervenuti con i poliziotti della Squadra Volante, a introdursi nell'appartamento al settimo piano dal quale fuoriusciva l'acqua: all'interno, nel bagno, è stata trovata l'anziana donna priva di sensi, assistita dal personale del pronto intervento sanitario che l'ha trasportata in ospedale per gli accertamenti medici del caso, in condizioni non gravi, ma in stato confusionale.

Stando a una prima ricostruzione dei fatti, la perdita è stata provocata dalla rottura di un tubo e la proprietaria di casa è caduta nel bagno scivolando sull'acqua probabilmente quando è corsa a vedere cosa era successo dopo avere trovato il pavimento bagnato. Quando la donna ha perso conoscenza in seguito alla caduta, l'acqua ha poi allagato l'appartamento.