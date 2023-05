Anche i Vigili del Fuoco di Latina stanno contribuendo alle operazioni di soccorso nelle zone alluvionate dell'Emilia Romagna. La caserma "Giuliano Carturan" del capoluogo pontino e i distaccamenti della provincia hanno fornito infatti quattro unità che fanno parte della colonna mobile regionale insieme ai soccorritori degli altri comandi provinciali che sono stati inviati a partire da giovedì. Sono tutti operatori del pronto intervento, specializzati nelle operazioni di assistenza necessarie in caso di calamità naturali come quella che ha investito la popolazione romagnola.

Con la loro professionalità i soccorritori pontini stanno contribuendo alle fasi più delicate di soccorso. Delle quattro unità messe a disposizione dal comandante Luigi Capobianco, due sono vigili del fuoco specializzati nei lavori di movimento terra e sono impiegati nella zona di Cesena, con mezzi meccanici come ruspe partiti insieme alla colonna mobile, necessari per rimuovere il fango dalle strade. Si tratta di un capo reparto e un vigile.

Altri due operatori del pronto intervento inviati dal Comando provinciale di Latina sono invece soccorritori acquatici e in questi giorni stanno lavorando nella zona di Ravenna con i moduli "mocrap" per il trasporto degli sfollati, soprattutto anziani, rimasti bloccati nelle loro abitazioni nelle zone inondate dall'acqua.